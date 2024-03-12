蔡總統植原生樹種 交棒學生鐵鏟盼保育代代相傳

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）今天是植樹節，總統蔡英文率5院及政治大學師生植下台灣原生樹種，並將工具鐵鏟交棒給學生，期許森林保育代代相傳。

農業部林業及自然保育署在政大山上校區舉辦「113年總統植樹活動」，曾在政大任教的蔡總統率5院及政大師生植下適地適木的台灣原生樹種，包含青剛櫟、杜英、豬腳楠（紅楠）、森氏紅淡比、豆梨、四照花、台灣三角楓等。

蔡總統表示，每年3月是植樹月，可以改善空氣品質、調節氣候，也保護生物的多樣性，對環境保育相當重要，今年植樹活動以「一起集點樹」為主題，希望大家響應植樹活動，為台灣的環境保育匯聚更大的力量。

蔡總統並肯定農業部這幾年用心舉辦植樹月活動，讓永續的種子在台灣遍地開花，林業署也配合活動在不同區域提供各具特色的樹種，讓民眾關心環境的同時，也更認識自己的家鄉。

蔡總統說，為了呼應今年國際森林日的主題「森林與創新」，農業部提出許多創意的政策，包含發展林下經濟、妥善利用林地發展副產品，帶動生態旅遊、友善農業，除了吸引青農返鄉、為地方注入創生活水，也創造森林的經濟價值，讓更多人一起守護台灣的林地；面對極端氣候挑戰，並積極造林，增加森林碳匯，推進淨零排放。

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3月植樹月，林業署訂定今年主軸為「一起集點樹」，並在全台各地展開163場贈樹苗活動，地點及時間可上網閱覽「植樹月贈苗活動一覽表」（https://url.forest.gov.tw/113tree）。

全國森林碳匯已可抵減國內溫室氣體排放量7.36%，農業部並設定2040年增匯1000萬公噸二氧化碳當量，正推動增進碳匯政策，除林業署的造林專案、人工林撫育及竹林經營專案，已有可操作的方法學，資源永續利用司也彙整數種方法學陸續送環境部審查，通過後將公告上路，鼓勵企業善盡社會責任申請運用。（編輯：管中維）1130312