文大延攬孔子孫孔令宜任教 從生活認識國學經典

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（中央社記者許秩維台北12日電）為強化師資，中國文化大學延攬孔子第76代孫孔令宜出任中文系助理教授，開設跨域人文課程，從生活中潛移默化國學知識，深獲學生喜愛，幾乎開課就爆滿。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，中文系助理教授孔令宜是孔子第76代孫，日前出席台北市孔廟孔氏家祭暨新春團拜，榮任大成殿陪祭官，成年禮也由孔令宜賜字。

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上課總愛身穿中國古風傳統服飾的孔令宜，也特別將擔任陪祭官時的服飾穿來上課，讓現場學生眼睛為之一亮。孔令宜表示，她穿的是「明代的衍聖公服」，也是山東曲阜孔府女官穿的衣服，她習慣從生活課程裡薰陶孔孟國學思想。

孔令宜提到，文化大學最具特色的就是跨域課程，其他大學多將傳統國學或孔孟課程開在中文系專業課程中，文大則開設於跨域必選課，讓不同領域學生接觸到國學文化經典，唯有認識生活裡具有傳統文化的故事淵源，才能讓學生從小處感受國學之美。（編輯：管中維）1130312