世新廣電邀金獎業師任教 盼帶入業界實務與資源

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（中央社記者許秩維台北13日電）世新大學廣電系於新學期延攬蘇明彥、陳瀚恩等曾獲金鐘獎、金馬獎、台北電影節等評審肯定的業界人士任教，除分享實務經驗外，也期盼帶入業界資源。

世新大學今天發布新聞稿指出，世新擁有全國最完整的傳播系所，為持續創新課程內涵與廣納新技術人才師資，廣播電視電影系師資在新學期增加許多新面孔。

知名導演、剪輯師蘇明彥畢業於世新大學廣電系碩士班，曾獲高雄電影節、南方影展、遊牧影展等獎項，並與同為世新校友的導演林佑恩，合作公視紀實系列紀錄片「度日」，榮獲金馬獎最佳紀錄短片、金穗獎首獎，兩人合作的紀錄片「迴山」也獲得新北市紀錄片獎冠軍。

「創作可以理解自己並和身邊的人串連，延長生命的光譜」，選擇回到母校任教的蘇明彥表示，期待將業界經驗回饋給學弟妹，透過紀錄片研究與製作等課程，讓學生在創作時獲得力量，將日常生活、情緒或經驗投射於素材，讓作品可以更自在且具體表達想法。

移居台灣的香港電影導演陳瀚恩，曾以作品「老人與狗」及「巴基之詩」獲得多個國際影展入圍及得獎肯定，陳瀚恩也期待將台港兩地累積的影視製作與教學經驗，傳承給世新學生。

知名剪輯師、特效製作人魏如涵，曾以「麻醉風暴2」入圍金鐘獎剪輯獎，近年更參與多部叫好叫座影視作品，包括「火神的眼淚」、「茶金」等，她也在世新開設「視覺特效」、「電影進階剪輯」等課程，傳承國際經驗。

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曾獲金鐘獎音效獎的專業收音師薛易欣，則在世新開設「基礎聲音美學」、「聲音設計與應用」等課程，期待在她的教導下，學生能對收音不再徬徨陌生。

世新廣電系主任葉基固提到，延攬業界師資不純粹只是教書，也期待帶入業界資源，創造更多機會讓學生進入產業實習，由於系上製作課需求擴大近1倍，因此相中具實務經驗的年輕師資，而業師透過手把手的實務指導，也有機會培訓出自己的徒弟或團隊。（編輯：陳仁華）1130313