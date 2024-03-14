跟著永野芽郁玩長崎 朝聖劇中5景點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北14日電）日本女星永野芽郁主演的日劇「因為你把心給了我」熱播，也帶動劇中取景地長崎的旅遊熱潮。長崎縣選出劇中場景景點，包含眼鏡橋等，提供旅客安排行程參考。

日本長崎縣觀光連盟發布新聞稿表示，今年1月上檔的日劇「因為你把心給了我」，由永野芽郁與山田裕貴主演，故事內容在日本長崎，上演1段奇幻的純愛故事，劇中可看見許多長崎的觀光景點。

長崎縣表示，「豪斯登堡」為九州最大規模的主題樂園，永野芽郁在劇中搭乘運河遊艇遊園，還能看見象徵性的德姆特倫高塔，豪斯登堡四季百花輪番盛開，從春天的鬱金香開始至初夏的玫瑰等，百萬朵的規模讓人像走入以花朵打造的城鎮一般，搭乘運河遊艇時，夾岸的花牆更美到令人屏息，絕對是春天必訪之處。

劇中山田裕貴與永野芽郁相遇的地點是長崎縣知名景點眼鏡橋，長崎縣說，眼鏡橋為日本3大名橋，也是日本最古老的拱形石橋，因橋身和河面的倒影合起來就像是眼鏡一樣，因此得名。

長崎縣指出，哥拉巴園今年將迎來開園50週年，這裡保存了名列世界文化遺產的哥拉巴園等6棟明治時期的洋房，旅客可在復古寫真館體驗西洋禮服，在園區內留下紀念照片，或是前往自由亭品嘗下午茶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劇中出現的西海橋公園境內有1000多株櫻花，除了國民櫻花染井吉野櫻外，也有開出白色花朵的大島櫻等品種。長崎縣表示，每年春天舉行的西海橋漩渦節，能夠欣賞到櫻花花海與橋下壯觀的漩渦景象，是極其特殊的景觀。

長崎縣表示，九十九島為散落在佐世保灣裡的島嶼總稱，實際數量為208座，其島嶼密度為日本第1，覆蓋著大大小小島嶼的蓊鬱森林與湛藍海洋，優美景色讓九十九島名列「世界最美海灣俱樂部」成員之一。（編輯：管中維）1130314