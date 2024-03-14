113年專技高考營養師護理師等12項考試 7/27起舉行

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（中央社記者陳俊華台北14日電）考試院會今天通過，113年第二次專技高考營養師、營養師、護理師、社會工作師等12項類科考試，將在7月27日到29日舉行。其中營養師、心理師考試採電腦化測驗，在考選部網站可模擬作答。

考試院透過新聞稿表示，民國113年第二次專門職業及技術人員高等考試營養師、護理師、社會工作師考試、113年專門職業及技術人員高等考試心理師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試，定於113年7月27日至29日舉行。

考試院說，其中營養師、心理師考試採電腦化測驗，於7月27日到28日，分別在台北、台中、台南、高雄及花蓮等5考區同時舉行。牙體技術師考試採筆試及實地測驗，於7月28日到29日在台北考區舉行。

考試院表示，其餘護理師、社會工作師、法醫師、語言治療師、聽力師、公共衛生師、驗光師及驗光生考試都採筆試，於7月27日到28日，分別在台北、台中、台南、高雄、花蓮及台東等6考區同時舉行。

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考試院說，為使應考人充分了解電腦化測驗作答方式並熟悉作答介面，考選部網站已設置線上作答專區，提供作答注意事項、常見問答集及模擬作答網站，應考人可上網查詢練習。

考試院指出，有關這項考試各類科考試方式、應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，分別依照各該考試規則等規定辦理，相關資訊將從4月起載明於應考須知及考選部站，請應考人留意相關考試訊息，並儘早準備，以利應試。（編輯：翟思嘉）1130314