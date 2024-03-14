男童疑遭保母虐死 綠委籲一個月內解決出養制度漏洞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北14日電）一歲男童疑遭保母虐死案引發譁然，各界針對如何完備出養等制度進行討論。民進黨立委陳亭妃、黃秀芳、李坤城今天召開記者會，要求衛福部在一個月內，研擬出解決出養制度漏洞的管控機制。

受邀出席記者會的衛生福利部社會及家庭署家庭支持組長簡杏蓉說，衛福部已發布新聞稿，會積極檢討出養等制度，行政院政務委員林萬億13日也提出可以努力的方向，會朝這些方向來做努力。此外，15日會邀兒盟、新北及台北市政府召開會議，討論三方在服務過程中，關於轉銜機制、社工合作機制等，有無更精進的地方。

台北市一名劉姓保母受兒福聯盟委託照顧一歲大男童，涉嫌與妹妹凌虐男童致死，事件引發社會高度關注。後續經台北市社會局了解，這是新北市社會局個案，因男童先前由兒盟辦理出養，出養前無親屬可以照顧男童，兒盟委託合作保母照顧。

對此，民進黨立委陳亭妃、黃秀芳、李坤城在立法院召開記者會指出，目前全台共有468名出養兒童，其中3歲以下幼童有205人，正由8個民間團體媒合出養家庭中。

陳亭妃說，還沒完善出養制度的這段空窗期，衛福部應積極和各縣市社福單位確認並掌控這些3歲以下孩童的安置照顧狀況，增加訪視頻率。

陳亭妃、黃秀芳、李坤城要求衛福部社家署，要在一個月內檢討並研擬，如何防範出養制度從地方社會局開始，轉介到民間團體的執行過程中，不夠緊密的監督管控機制，藉此解決地方社會局太早放手而出現嚴重漏洞問題。

此外，也要思考如何強化訓練，讓訪視輔導人員及社工人員更具敏感度，提前發覺兒虐不當對待情事，讓政府可以在最短的時間立即介入處理。

陳亭妃指出，現在不是互踢皮球的時刻，只希望憾事不要再發生，相關單位不該紙上談兵，要好好檢討、補起漏洞。

簡杏蓉表示，衛福部已發布新聞稿說明，會積極檢討出養制度、居家托育服務制度、幼兒安置資源，至於立委所提數據，經13日重新造冊，目前有177名出養童。

李坤城關注包括脆弱家庭孩童等，有無在幼兒專責醫師的名單中。簡杏蓉指出，昨天已發文請縣市政府再逐一核對，也會把清冊透過地方社會局處直接給地方衛生局處。

此外，本案遭質疑未召開重大兒虐檢討會議，北市府稱曾請示中央但未獲回覆，成媒體關注焦點。

媒體詢問，台北市社會局曾發文給衛福部，但被認為這沒有符合重大兒虐事件，後續沒有繼續處理。簡杏蓉回應，保護司主責兒少保護，她要跟保護司確認有無發函這件事。

媒體追問，台北市社會局後來轉向社家署提出，但社家署沒有回函。簡杏蓉回應，她沒有看到這樣的公文，也許是透過電話聯繫，都有相關處理流程與原則。（編輯：蘇志宗）1130314