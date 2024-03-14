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米糧烘焙精品館登場 18家業者展售近百款產品

2024/3/14 16:22（3/14 16:36 更新）
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農業部農糧署在2024台北國際烘焙暨設備展打造「米糧烘焙精品館」，14日起到17日，參展的18家廠商現場展售近百款米糧烘焙精品，歡迎民眾前往選購。（農糧署提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年3月14日
農業部農糧署在2024台北國際烘焙暨設備展打造「米糧烘焙精品館」，14日起到17日，參展的18家廠商現場展售近百款米糧烘焙精品，歡迎民眾前往選購。（農糧署提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年3月14日
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（中央社記者楊淑閔台北14日電）推廣米糧多元化發展，農糧署表示，今天起到17日於南港展覽館1館，打造「米糧烘焙精品館」參展台北國際烘焙暨設備展，計有18家業者展售近百款米糧烘焙品，歡迎前往參觀。

推廣米糧，有利於確保糧食安全，農糧署持續在台北國際烘焙暨設備展上設置「米糧烘焙精品館」參展，鼓勵業者運用國產米穀粉烘焙多元產品上市銷售。

推廣米糧烘焙的靈魂素材是國產米穀粉，農糧署指出，具備保水性佳等優勢，製作蛋糕口感濕潤蓬鬆，製作餅乾質地脆口不硬，可廣泛運用於製作各種風貌中、西式烘焙點心，消費者可前往展場選購，回家嘗試。

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不善烘焙的民眾，可到展場採買各式創意美食，農糧署舉例，參展的18家廠商現場展售近百款米糧烘焙精品，包含米穀粉、米餅乾、米菓、米蛋捲、米子燒、米蛋糕等。其中蘋果米餅使用蘋果原汁與蓬萊米粉做成，米蛋糕選用花蓮優質當歸加上國產米穀粉製作，還有宜蘭鴨賞鹹蛋糕採用宜蘭百年老店的煙燻鴨賞及三星蔥入餡。

另外，農糧署指出，館內展售榮獲2023年「全國米糧精品伴手禮創意競賽」金獎的長崎米蛋糕，添加台灣三溫糖、龍眼蜜，讓蛋糕帶有焦糖與蜂蜜香，甜而不膩富有層次感。以及2023年榮獲銀獎的米花花鐵盒餅乾，採用法式工法結合國產米穀粉製成的鮮花米花酥、紅藜杏仁瓦片及花生脆餅，成品酥脆不油膩。（編輯：李亨山）1130314

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