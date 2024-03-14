竹博覽會暨世界竹論壇 16日首度在台登場

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）農業部林業及自然保育署今天表示，「2024竹博覽會暨世界竹論壇」將於16日登場，計有30國200多名專家出席，在新竹、南投、雲林、嘉義及花蓮展出竹創產業。

台灣竹會於2018年向世界竹組織（WBO）極力爭取舉辦世界竹論壇（WBC），受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2022年確認2024年第12屆世界竹論壇於台灣舉辦。經獲行政院支持，林業署、台灣竹會、文化部國立台灣工藝研究發展中心共同策劃。

林業署今天舉行「2024竹博覽會暨世界竹論壇系列活動啟動記者會」，宣布「世界竹論壇」將於4月18日至22日在新竹展區及南投展區舉辦，預計將有30個國家200多名國際竹業領域專家來台參加，探討在國際減碳趨勢發展過程中，竹的綠色經濟、加工製造與創新應用。

其中新竹展區場次將聚焦在「永續發展與綠色經濟」、「科技與加工創新」、「當代設計與應用」3大主軸。南投展區場次從4月21日至22日在工藝中心主場辦理，將安排國際外賓走訪竹山竹藝產地行旅路線，將台灣竹藝帶進國際市場。

「竹博覽會」則有5大主題展區，在5縣市展出。

自3月16日到4月28日率先揭開序幕的是嘉義展區「林鐵構築竹」，將展出13件大型竹構築作品，分布於嘉義製材所、車庫園區、竹崎車站、梨園寮車站、水社寮車站以及十字路車站，呈現竹材在建築結構應用的多樣性。

3月30日到4月7日登場的花蓮展區「竹間天地」，將可一睹藝術家們精湛的傳統竹編技巧，漫步在竹林步道，享受竹炭製程加熱的舒適足浴，以及在竹炭打造的「墨竹茶間」來場沉浸式茶席體驗。

4月12日到28日登場的是新竹展區，展出內容包含國立陽明交通大學光復校區的島嶼構築展覽，計有6件結合當代建築設計與竹藝技術的竹構築作品展出；新竹將軍村的市集活動，現場有30家攤商參與，攤位上可見運用竹、木及各種自然媒材的創作、綠活飲食等。

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4月13日到28日南投展區，將以草屯園區設計館為重點展館，在其中的「台灣竹藝展區」，規劃以「規劃匠心對話」、「國際合創」及「科技跨域」3大主題，展出國內經典匠師竹藝作品及當代台灣竹藝設計品。

4月19日至28日壓軸的雲林展區，重點則是交通部觀光署與雲林縣政府共同投入資源修建的「石壁竹創森園區」，在大片竹林中，以竹構創造出開啟五感體驗的療癒空間，運用瑜伽、頌缽、品茶、調香，為身心釋放壓力；另外，在「斗六糖廠」園區則有竹構築作品及卑南族竹構傳承特展舉行。（編輯：管中維）1130314