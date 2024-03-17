第71屆中部美展頒獎 展出295件作品

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）第71屆中部美展暨頒獎典禮今天在台中市大墩文化中心舉行，共展出295件多元媒材作品，其中徵選獲獎的作品共132件，最年輕的得獎者陳宥羲僅17歲。

中部地區歷史最悠久的第71屆中部美展暨頒獎典禮下午在台中市大墩文化中心舉行，共展出295件多元媒材作品，其中徵選獲獎作品132件，台中市副市長黃國榮與台灣中部美術協會理事長劉哲志出席。

黃國榮致詞指出，台灣中部美術協會是中部第1個成立的藝術團體，自官辦美展「全省美展」在精省停辦後，民間藝術團體仍每年舉辦中部美展、台陽美展、南美展等，並舉辦全國徵件比賽，建立藝術創作交流平台，也為台灣美術運動史持續寫下豐碩紀錄。

劉哲志表示，協會自民國43年由林之助、楊啟東、呂佛庭、陳夏雨及顏水龍等前輩藝術家於台中發起，為國內歷史悠久的3大民間美術團體，也是中部地區唯一綜合性大型美術團體。

劉哲志指出，今年除163件會員及預備會員作品外，對外公募應徵作品高達760餘件，經過嚴謹的初審、複審，決選出132件作品，其中民國80年後出生的得獎者共39件，占總得獎數比率約30%，創下歷年新高，顯見大幅年輕化的趨勢。

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今年最年輕得獎者陳宥羲，年僅17歲，以作品「浮心浮情」獲選水墨類優選，他表示，能獲選參與中部美展，對他來說是很大的鼓勵，也希望作品可以透過美展的平台，被更多人看見。

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