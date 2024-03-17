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金門濃霧鎖機場 46架次航班取消影響數百人

2024/3/17 20:50
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（中央社記者張已亷金門縣17日電）金門尚義機場今天因濃霧，導致班機起降受嚴重影響，截至晚上7時許，已有46架次航班取消，影響旅客多達數百人，目前仍有眾多旅客滯留，詳細人數仍待統計。

中央氣象署今天發布濃霧特報，金門及馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺現象。濃霧對交通影響較大，會造成機場飛機升降時及在高速公路行車或海上行船時能見度不佳，而影響駕駛，應該要特別注意。

金門航空站「當日離站即時班表」顯示，中午12時40分至晚上8時15分飛往本島班機，共計23架次全數取消，另外，「當日到站即時班表」顯示，上午10時45分至晚上6時20分飛往金門班機，共計23架次全數取消。

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金門縣港務處網頁資訊指出，因受中國廈門五通客運碼頭濃霧影響，金門至五通航線自下午1時10分起暫停航駛，下午4時20分起全日停航，請旅客搭船前，預先向船公司確認航班，如有疑問請洽詢金門縣港務處。

金門航空站指出，每年3到5月之間是最容易起霧季節，由於尚義機場位於海岸低窪地帶，海霧容易聚集難以消散，在這段期間搭機的旅客都要格外留意。（編輯：黃世雅）1130317

#尚義機場
#濃霧
#中央氣象署
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