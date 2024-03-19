112年違反環評裁處14件 彰芳風場罰150萬最多

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（中央社記者張雄風台北19日電）環境部統計，去年因違反環評承諾共裁處14件，合計新台幣700萬元。其中以離岸風電開罰件數6件最多；開罰金額以離岸風電彰芳風場達新台幣150萬元最高。

環境部環境管理署統計，去年共執行455件次環評監督，裁處14件，罰鍰合計700萬元。

環管署副署長林左祥告訴中央社記者，這14件中，包含離岸風電有6件、六輕2件、交通建設2件（高公局、鐵道局各1件）、礦場開挖1件、台中市政府聯絡道路工程、地熱公司開發案及晶鼎焚化爐開發案等。

林左祥說明，這14件中，以彰芳風場遭罰150萬元最高，一來是水下噪音超過標準，且在日落前啟動打樁；其次為允能風場105萬元，同樣是水下噪音超標。

林左祥說，依照環境影響評估法，違反環評承諾可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並限期改善。諸如水下噪音超標的樣態，是依監測數據直接開罰；其他各案大部分已改善完成，少數還在改善中。

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其中，晶鼎焚化爐在開工前未依規定先舉辦說明會遭罰30萬元，並限期在今年3月底之前補辦；晶鼎公司已在14日補辦說明會，然而當天現場有大批抗議的民眾，以無法進場表達意見為由，高喊會議無效。

林左祥表示，依規定在說明會後，開發單位須在45天內完成會議紀錄或報告；說明會也有相關作業要點規範，如各方團體都需要推派代表均衡表達意見、開發單位有無綜整回應等；這次說明會是否算是完備程序，會在審查相關報告後決定。（編輯：管中維）1130319