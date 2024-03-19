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北水處徵才月薪上看5.5萬元 近2年錄取率逾10%

2024/3/19 13:21（3/19 13:46 更新）
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台北自來水事業處19日指出，113年度徵才活動將起跑，預計將錄取36人，月薪上看新台幣5萬5000元；有關甄試最新消息、各類科歷屆試題，都已放置於官網資訊公開項下的「新進人員甄試專區」，有意報考者可上網查看。（台北自來水事業處提供）中央社記者黃麗芸傳真 113年3月19日
台北自來水事業處19日指出，113年度徵才活動將起跑，預計將錄取36人，月薪上看新台幣5萬5000元；有關甄試最新消息、各類科歷屆試題，都已放置於官網資訊公開項下的「新進人員甄試專區」，有意報考者可上網查看。（台北自來水事業處提供）中央社記者黃麗芸傳真 113年3月19日
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（中央社記者黃麗芸台北19日電）台北自來水事業處今天指出，今年度徵才活動將起跑，預計將錄取36人，月薪上看新台幣5萬5000元，4月27日舉辦甄試筆試、5月18日辦理口試，近2年職員平均錄取率逾10%。

北水處今天發布新聞稿表示，113年度徵才活動即將登場，4月27日舉辦新進職員（工）甄試筆試，5月18日辦理口試，將招考包括土木工程、機電工程、企業管理及資訊處理等職員共20人，以及土木類技術士（含身心障礙類別）共16人，總名額正取共36人、備取共45人。

按今年支薪標準來看，北水處指出，新進四級工程師月薪約為5萬5595元，試用期為6個月，期滿成績合格正式進用；新進助理工程（管理）師及一級工程（業務）員月薪約4萬5955元，試用期6個月，期滿成績合格正式進用）；新進技術士月薪約3萬2080元，試用期3個月，期滿成績合格正式僱用。

另外，待遇福利除月薪外，另有績效獎金、考核獎金與其他公營事業保有的相關福利。

北水處分析，近2年職員平均錄取率約為10.5%，技術士平均錄取率約36.2%。

為方便考生準備，北水處表示，有關甄試最新消息、各類科歷屆試題，都已放置於官網資訊公開項下的「新進人員甄試專區」，有意報考者可上網查看。（編輯：戴光育）1130319

#北水處
#台北自來水事業處
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