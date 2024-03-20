原住民族教會族語推廣獎勵 申請延長至4/15截止

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（中央社記者張雄風台北20日電）原民會表示，教會是族人最常聚集的地方，族語復振工作今年持續推動原住民族教會語言發展獎勵，原訂今年度申請於1月底截止，原民會特地延長申請期限至今年4月15日。

原住民族委員會發布新聞稿表示，今年度持續推動「原住民族教會推動語言發展獎勵計畫」，並核定370間教會共同推動族語復振工作，以擴大原住民族語言推廣及發展據點。

原民會表示，為擴大獎勵教會使用族語及參與推動族語復振風氣，113年度獎勵計畫原訂最晚今年1月底截止申請，也延長申請至4月15日。

原民會指出，去年度辦理5場次座談會，廣納各方意見，滾動修正並提出113年度獎勵計畫；今年規劃3種申請方式，各教會堂可透過總會（主教團）、各區會、堂區或個別等方式向原民會申請。

原民會表示，原住民族教會對族語保存與傳承具重要功能及角色，是族人最常聚集地方，多年來原住民族教會，藉由主日證道、讀聖經及詩歌吟唱與創作，堅持使用各族族語，對於保存及傳承原住民族語文化，扮演非常重要關鍵角色。

根據獎勵計畫，牧者使用族語證道，每週獎勵新台幣1000元，另有口譯員同步翻譯者（含中文證道翻譯族語或族語證道翻譯中文），獎勵口譯員500元；主日學（宗教教育）老師使用族語教學者，每週獎勵1000元，每班獎勵最多2名老師。

另外，族語推廣，如詩歌練習、書籍教材、情境布置及成果展等，可再申請獎勵。（編輯：陳仁華）1130320