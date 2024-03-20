民團籲工業電價應漲足 不該用全民納稅錢補貼

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（中央社記者王揚宇台北20日電）外界關注4月電價調漲對民生衝擊，監督施政聯盟今天與環保團體呼籲，政府不要再用全民納稅錢，以低電價補貼工業，工業電價應一次漲足，工業用電大戶應負擔更高電價，補貼民生基本用電，請電價審議委員會參採。

監督施政聯盟副召集人蔡志宏、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅等人，針對本週電價審議在即，今天在立法院召開記者會，呼籲工業電價應反映發電成本，一次漲足，不該再用全民納稅錢補貼，而且工業用電大戶應負擔更高電價，補貼民生基本用電。此外，民生用電500度以下不調漲，避免影響民生及物價。

蔡志宏表示，台灣工業用電占全國用電量近6成，耗電產業應漲足電價，應付發電成本，才能讓台電轉虧為盈，請政府不要再用全民納稅錢補貼，尤其是高耗能高污染的鋼鐵業和石化業。

蔡雅瀅表示，政府在調漲電價的同時，應投入足夠資源協助民間節能，包括培力節能、再生能源人才、宣導、輔導，以及補助家戶、商家、工廠節能或設置屋頂型光電，使電力單價提高的影響，被用電量減少或屋頂型光電增加抵銷，降低電價調漲的民生衝擊及電力開發對生態環境與國民健康的傷害。

受邀出席記者會、長期關注能源議題的民進黨立委洪申翰說，因應國際燃料價格波動，這波調整電價是必然的趨勢，長期的低電價雖然成功吸引外資進駐台灣，但也因此使大戶失去選擇綠電的誘因。

洪申翰認為，政府要做的是提出政策和配套措施，幫助用戶以最有效率、最聰明的方式用電，促進深度節能，這也有助於形成一個健康的綠色經濟市場。在電價調整的過程，若有經濟弱勢群體遭受衝擊，經濟部應落實氣候變遷因應法第46條規定，提出完善的公正轉型行動方案，協助弱勢群體汰換耗電的家電設備或執行用電診斷等。（編輯：林興盟）1130320