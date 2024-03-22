中油雙機制穩油價 下週汽柴油估降1角

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（中央社記者曾智怡台北22日電）伊拉克為彌補超額產出，承諾降低原油出口，又逢中國經濟數據優於預期，國際油價應聲上漲。中油持續啟動油價平穩機制，預估25日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格均調降新台幣0.1元。

依照預測，92無鉛汽油每公升29.6元，95無鉛汽油每公升31.1元，98無鉛汽油每公升33.1元，超級柴油每公升為27.1元。

根據中油浮動油價公式，累算至3月21日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶86.11美元，較上週83.58美元上漲2.53美元；新台幣兌美元匯率為31.783元，較上週31.475元貶值0.308元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲2.4元，柴油每公升調漲3.8元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估25日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格均調降0.1元。（編輯：張均懋）1130322