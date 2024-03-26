英語教師增能全球同步 ETS工作坊提升教學策略

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（中央社記者陳至中台北26日電）響應台灣的雙語政策，美國教育測驗服務社（ETS）透過多益（TOEIC）台灣區總代理忠欣公司舉辦工作坊，全球同步為教師增能，發展多元教學策略，10年來已有500餘人參與。

忠欣公司今天發布新聞稿，ETS測驗專業發展工作坊（Propell Teacher Workshop）是ETS研發，專門協助英語教師的訓練課程，在日本、馬來西亞、法國、西班牙、巴西等國舉辦，講師以活潑有趣的方式引導，鼓勵教師發展課堂活動，提升學生的學習動力。

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忠欣公司執行長巴士誠表示，今年工作坊聚焦於學子們的英語學習關鍵時刻，會讓教師們瞭解多益測驗題目設計背後的意義，進而結合課堂教學活動，讓學生透過練習與互動達成學習目標。

忠欣公司指出，工作坊將分成4天進行，採小班制全英語授課，對象為高中英語教師或實習英語教師。目前北部工作坊的報名即將額滿，中、南部的場次則正在規劃中。（編輯：管中維）1130326