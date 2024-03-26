更多編輯台推薦新聞：
29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證
運動

29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴
娛樂

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

調查：逾8成台灣旅客希望永續旅遊

2024/3/26 18:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北26日電）根據旅遊業者調查，有超過8成的台灣旅客期望更永續的旅遊方式，此外近2成的旅客也已經採取實際行動，而優惠以及相關行程能有效提升旅客選擇永續旅遊的動機。

永續旅遊成為未來趨勢，旅遊業者Agoda今天發布新聞稿表示，根據Agoda 2024永續旅遊調查顯示，「價錢」是影響旅客選擇的重要因素，其中台灣、新加坡及印尼為最在乎價格的3大市場，超過半數的旅客表示若有相關優惠，則會更傾向選擇永續旅遊。

Agoda指出，排名第2的影響因素為「永續旅遊行程規劃」，菲律賓、越南及泰國的旅客表示若有自然生態保護區或支持當地產業等行程會提升對永續旅遊的興趣，緊接著依序是「清楚的永續準則」、「環境教育與意識」和「當地政府所實施的永續政策」。

對於永續旅行實踐方式，Agoda說，26%的受訪者選擇「購買當地商品」，第2是「回收再利用或減少浪費」，第3則是「參與保育為主的活動和導覽」。

其中，台灣旅客則最優先考慮「回收再利用或減少浪費」，例如毛巾再利用計畫等，其次則是支持當地社區和保育項目。（編輯：陳政偉）1130326

#Agoda
#台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.12