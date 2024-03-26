調查：逾8成台灣旅客希望永續旅遊

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（中央社記者余曉涵台北26日電）根據旅遊業者調查，有超過8成的台灣旅客期望更永續的旅遊方式，此外近2成的旅客也已經採取實際行動，而優惠以及相關行程能有效提升旅客選擇永續旅遊的動機。

永續旅遊成為未來趨勢，旅遊業者Agoda今天發布新聞稿表示，根據Agoda 2024永續旅遊調查顯示，「價錢」是影響旅客選擇的重要因素，其中台灣、新加坡及印尼為最在乎價格的3大市場，超過半數的旅客表示若有相關優惠，則會更傾向選擇永續旅遊。

Agoda指出，排名第2的影響因素為「永續旅遊行程規劃」，菲律賓、越南及泰國的旅客表示若有自然生態保護區或支持當地產業等行程會提升對永續旅遊的興趣，緊接著依序是「清楚的永續準則」、「環境教育與意識」和「當地政府所實施的永續政策」。

對於永續旅行實踐方式，Agoda說，26%的受訪者選擇「購買當地商品」，第2是「回收再利用或減少浪費」，第3則是「參與保育為主的活動和導覽」。

其中，台灣旅客則最優先考慮「回收再利用或減少浪費」，例如毛巾再利用計畫等，其次則是支持當地社區和保育項目。（編輯：陳政偉）1130326