合歡山杜鵑花季假日高乘載管制 4/13起實施

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）合歡山杜鵑花季高乘載管制4月13日至6月16日「假日」上午6時至11時實施，大貨車、未滿3人小客車禁止通行；另外，合歡山3處停車場將於4月4日正式營運，待南投林業分署公告。

迎接合歡山杜鵑花季，交通部公路局中區養護工程分局規劃4月13日至6月16日實施「假日高乘載」與流量管制措施，執行細節與去年相同，待明天南投縣政府道安會報通過後開始宣傳，建議民眾多利用平日分流共乘或搭大眾運輸、接駁車賞花，以免塞車、找不到車位。

根據中區分局宣傳資料，管制時間4月13日至6月16日假日及端午節連假上午6時至11時，西端管制點省道台14甲線18公里處南投縣翠峰、東端管制點台14甲線41公里處花蓮縣大禹嶺與台8線110公里處路口。

中區分局指出，高乘載管制期間，大貨車及未滿3人以上小客車禁止通行，大型重機、機慢車、客運接駁車、乙類大客車不管制；另外，視合歡山公路壅塞情形實施每10分鐘放行20輛車「流量管制」，特殊狀況如天氣不佳或中橫便道不開放時，則不實施管制。

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農業部林業及自然保育署南投分署規劃合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊停車場收費，南投分署今天告訴中央社記者表示，南投縣政府近日將核定合歡山停車場收費案，南投分署要求廠商這月底完成設施建置及測試，期待今年合歡山花季展開前實施，預計4月4日起營運。

南投分署表示，昆陽、武嶺、合歡山莊停車場收費費率為週一至週四不含例假日汽車每小時新台幣50元、週五至週日含例假日每小時60元，平日及假日當天收費上限300元，機車1次20元，有15分鐘內離場免費緩衝措施，盼提高停車場周轉率、降低環境負載量。（編輯：陳仁華）1130327