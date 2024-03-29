公費留學預定錄取141名 簡章6月下旬公告

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（中央社記者陳至中台北29日電）教育部今天公告民國113年公費留學考試資訊，預計錄取141名，其中與「關鍵人才培育及延攬計畫」6大核心戰略產業相關的有23個名額。詳細簡章預計6月下旬公告。

教育部今天發布新聞稿，113年公費留學考試預定錄取名額共計141名，與往年差異不大。包括一般公費生111名、勵學優秀公費生5名、原住民公費生10名、身心障礙公費生5名及赴新南向國家公費生10名。

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學群和學門也和去年（112年）相同，共計有19個學群、92個應考學門。公費留學獎助以攻讀博士學位為主，但「藝術」及「建築、規劃與設計」學群的部分學門，可選擇攻讀碩士。勵學優秀公費留學、原住民公費留學及身心障礙公費留學3類特殊身分受獎生，以及赴新南向國家受獎生，則可選擇攻讀碩士或博士。

公費留考配合國家發展委員會「關鍵人才培育及延攬計畫」，持續於6大核心戰略產業相關學門提供錄取名額。113年相關應考學門包括人工智慧、網路通訊、新興半導體、資通訊安全、健康福祉科技、生物醫學、老人醫學、公共衛生（含疫情管控）、飛行器定位與導控、造船工程、能源工程、農作物安全管理等12個學門共23個錄取名額。相關資訊可參考教育部網站。（編輯：管中維）1130329