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境外污染物影響 馬祖金門空氣品質亮橘燈

2024/3/29 11:59
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（中央社記者楊淑閔台北29日電）環境部空氣品質監測網顯示，今天環境風場轉為東北東風，可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，預測馬祖、金門為對敏感族群不健康的橘色提醒等級。

環境部指出，依據監測資料及氣象資料，今天鋒面通過，環境風場轉為東北東風，可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；金門及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

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環境部預測，花東空氣品質擴散影響區為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為普通等級；馬祖、金門為橘色提醒等級。

另外，接下來週休2日，環境部說明，30日環境風場為偏南風，風速仍偏弱，水平擴散條件差，西半部污染物稍易累積；31日鋒面接近，各地受降雨洗除作用，空氣品質轉佳，預測這2天空氣品質都是良好或普通等級。（編輯：管中維）1130329

#臭氧
#空氣品質
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