農民農作不慎感染黴菌性角膜疾病 農職保可理賠

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）台灣洋蔥採收時節來臨，農民可能因採收洋蔥導致罹患黴菌性角膜疾病，勞保局今天說，農民若因農作不幸染黴菌性角膜疾病，可從就醫不能工作第4日起請領傷病給付及就醫津貼。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞保局農民保險組組長黃美瑩會中表示，現在是台灣洋蔥的採收時節，農民在採收過程容易被強風揚起的洋蔥皮屑等吹入眼睛，可能導致罹患黴菌性角膜疾病，如果農民因此罹病，農民職災保險有提供相關保障。

黃美瑩說，農民職災保險提供傷病給付、就醫津貼、身心障礙給付、喪葬津貼等4項現金給付，加保農職保的農民如果因農作不慎感染黴菌性角膜疾病，可以從就醫不能工作的第4日起請領傷病給付及就醫津貼，其中傷病給付最長可請領2年，就醫津貼則按傷病給付核給日數一併發給。

黃美瑩指出，農職保目前有黴菌性角膜疾病、中暑、農藥中毒、甲醛中毒、長期壓迫引起的關節滑囊病變等共計14項正面表列職業病項目，如果農民所患疾病不屬於正面表列項目，而疑似與農作有關，且經農業部公告認可醫療機構的職業醫學科專科醫師診斷，疾病與實際從事農業工作有相當因果關係者也可視為職業病。

黃美瑩也補充說明，農民申請農職保給付時都應檢具給付申請書及職業病診斷書，經由投保農會向勞保局提出申請，若農民是罹患正面表列以外疑似職業病者，其職業病診斷書須由農業部公告認可醫療機構職業醫學專科醫師開立，並同時開具職業病評估報告書。（編輯：陳政偉）1130329