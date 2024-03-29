勞工職災使用健保自付差額特材 可申請醫療給付

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）勞工職業災害保險及保護法施行後，擴大職災醫療給付範圍，勞保局今天說，勞工遇到職業災害，若經醫師評估選用健保自付差額特材，可向勞保局申請職災醫療給付。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞工保險局職業災害給付組組長孫傳忠會中指出，現行特材有3種，分為健保全額給付特材、健保自付差額特材及全自費醫材，過去勞工若發生職災，僅有健保全額給付的特材可以獲得醫療給付。

不過，孫傳忠表示，職業災害保險及保護法在111年5月1日施行後，除原本給付的健保全額給付特材外，另也將健保自付差額特材納入醫療給付範圍，能減輕職災勞工醫療費用負擔。

孫傳忠舉例，某公司受僱員工魏先生於上班途中發生車禍導致左股骨骨折，經醫師評估，骨折範圍較長，需要使用加長型髓內釘系統，才能達到適當固定強度，但此種髓內釘組屬於健保自付差額特殊材料，由健保給付新台幣1萬9000元，魏先生必須另外自付6萬餘元。

孫傳忠說，魏先生選用健保自付差額特殊材料，先墊付金額後向勞保局申請核退，經勞保局審查就會核退6萬餘元，由職災醫療給付支付。

孫傳忠也說，實務上審查申請核退案件時，常發現勞工漏附自付差額同意書，或誤以為全自費醫材可申請核退，因此特別提醒申請時請記得檢附同意書，以避免補件。（編輯：陳政偉）1130329