藝起狂歡兒童節 屏東藝文盛宴邀親子同樂

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（中央社記者黃郁菁屏東縣29日電）兒童節將至，屏東縣政府在屏菸1936文化基地等處規劃一系列專為兒童打造的藝文活動，有童趣市集、兒童劇、音樂會等，邀請親子同樂。

屏東縣文化處表示，屏菸將變身兒童遊樂園，現場除了有高達6公尺的大怪獸出沒，還有超過50家童趣品牌的市集。活動也邀請到「豆子劇團」演出改編自知名插畫家朱里安諾和出版奇才郝廣才共同創作的「一片披薩一塊錢」經典故事劇場，把可愛的小怪獸們帶入歡樂逗趣童話世界。

縣府今天發布新聞稿指出，親子天團「謝欣芷X愛唱歌The Happy Singing」將透過律動遊戲與手語，帶領小朋友唱跳。擅長默劇與氣球的「小丑熊熊」表演充滿歡笑驚奇的魔術秀及氣球DIY。此外，4月4日至7日，屏菸特別優惠12歲以下兒童免費參觀常設展。

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屏東總圖、演藝廳、勝利星村還有親子共讀、繪本故事秀、音樂會等各類型親子活動。4月6、7日屏東總圖戶外草地有繪本導讀、闖關遊戲；勝利星村舊好勝市集結合花藝與閱讀，並與麥當勞合作在將軍之屋打造「麥麥親子共讀區」，4月6日「麥麥樂天團」也將來到屏東，帶來年度選書「苔蘚兄妹」故事秀。

屏東演藝廳在4月6日有親子管風琴音樂會「重奏的綺想世界」、免費入場的沙龍音樂會「動物狂樂『ㄌㄜˋ』節」，備受兒童喜愛的紙風車劇團將在藝術館連演12場，陪伴大小朋友一同度過難忘的兒童節假期。（編輯：孫承武）1130329