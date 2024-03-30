日本熊本大學參訪嘉大 聚焦半導體教學交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）台積電位於日本熊本縣的新廠2月間開幕，當地的國立熊本大學副校長岸田光代28日受邀參訪國立嘉義大學，洽商雙方半導體學程教學交流，以及未來學生交換及學術合作事宜。

嘉大今天發布新聞稿指出，日本熊本縣近來因台積電在當地設新廠屢登國際新聞，國立熊本大學負責全球合作事務發展的副校長岸田光代，受到嘉大國際事務處國際長周蘭嗣邀請，28日會晤嘉大校長林翰謙，並參訪理工學院及生命科學院等學術單位。

嘉大表示，林翰謙、岸田光代會晤時，特別針對日本高等教育現況、台積電於日本熊本縣及嘉義縣設廠，以及熊本大學學生參與嘉大春季課程等議題交流，雙方肯定春季課程的短期交流，帶動雙方師生間良好互動。

岸田光代指出，未來將持續鼓勵更多學生到嘉大進行短期交流，同時也將研議推動學術合作、學生交換常態化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

嘉大也安排岸田光代與理工學院電子物理學系等學術單位晤談，就半導體製程教學、合辦研討會及學生交換等議題意見交換，同時安排參觀師生實驗室。

嘉大指出，日本熊本縣政府去年因應台積電設廠而帶動的技術人員需求，與熊本大學、九州大學簽署半導體領域綜合協議，熊本大學更於去年成立「半導體與數位研究教育組織」，推動半導體領域及相關領域高技能人才的培養，對於人才、研究成果的分享有相當高需求，未來嘉大與熊本大學的交流將更密切。（編輯：郭諭儒）1130330