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駭客未影響學習歷程 審查資料上傳4/12開放測試

2024/3/31 12:06
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（中央社記者許秩維台北31日電）113學年大學申請入學審查資料上傳系統將於4月12日起開放測試，近日有7所高中的校務行政系統被駭客入侵，教育部說明，學習歷程都有備份，目前未發現被竄改或刪除。

大學甄選入學委員會於3月28日公布113學年大學申請入學第1階段篩選結果，通過篩選的考生還須參加第2階段指定項目甄試，並依各校系要求，上傳學習歷程檔案等審查資料。

大學甄選入學委員會新聞稿指出，審查資料上傳系統將於5月2日正式開放，為利考生預先熟悉網路上傳（勾選）審查資料的操作，甄選會將於4月12日至17日（每天上午9時至晚間9時）開放測試系統（https://www.cac.edu.tw/）供考生演練及提前檢視歷程資料。

甄選會提醒，高三應屆畢業考生於測試系統內，如檢視學習歷程中央資料庫第1至第4學期的學習歷程資料後認為有疑義，務必於4月18日中午12時前向就讀高中反映，以維護自身權益。

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教育部近日接獲資訊業者亞昕公司通知，受到駭客威脅，稱已獲取校務行政系統的學生資料，藉此勒索費用，初步清查有7所高中的校務行政系統被入侵，外界也關注學習歷程是否受影響。

教育部說明，學習歷程的紀錄模組，依規定向上集中到國民及學前教育署建置的機房統一管理，有完整的備份、備援機制；依目前鑑識狀況，未發現學習歷程檔案有被竄改、刪除的軌跡，國教署接獲通知後，也立即啟動資通安全事件通報、個人資料事件通報、個人資料行政檢查、緊急應變措施及調查作業，以維護學生權益。（編輯：李亨山）1130331

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