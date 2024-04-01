農田防猴大作戰 農業部提高防猴設施補助額度

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）為降低台灣獼猴造成農作物損失，高市府配合中央編列經費補助農民架設防猴設施，即日起受理申請。今年補助額度提高，最多可申請民台幣20萬元資材補助費及3萬元架設費。

台灣獼猴在田間對農作物收成造成損壞，影響農民收益一直是農民的痛，為防治台灣獼猴，農民多採放鞭炮、架設誘捕籠、加高圍籬等措施，高雄市也曾邀專家訓練驅猴犬供農戶申請，但防治效果有限。

農業部林業及自然保育署與高雄市政府農業局合作推出輔導農民裝設「電圍網」防治獼猴危害農作計畫，裝設電圍網後農民反映效果良好。六龜區種植芭樂的農民李立貴表示，以前受獼猴侵擾，芭樂園收成大概只剩1到3成，架設電圍網後收成可達8成以上，雖然架設成本不便宜，但是效果真的很好，推薦有需要農民架設。

農業局今天新聞稿表示，今年度除了新設電圍網補助，還增加購買電牧器、電壓檢測器、防猴網罩及聲音驅趕器等工具的補助項目，讓無法架設電圍網的農民有其他方式防治獼猴破壞農作；補助額度也從原來的12萬，提高到最多20萬元的資材補助費，以及3萬元架設費。

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農業局呼籲農民，只要從事釋迦、柑橘類、檬果、水蜜桃、梨、柿、鳳梨及其他果樹、蔬菜、豆類、稻、咖啡等栽培農戶，農地達0.2公頃(含)以上，且為合法使用者，可就近向鄰近區公所提出申請後轉農業局審核。

依農業局植物防疫暨生態保育科數據，105年起配合中央輔導農民架設電圍網防治台灣獼猴危害農作，至112年底共完成補助48件。呼籲農民架設電圍網一定要使用電牧器轉換電流，電牧器可產生高電壓、低電流瞬間放電，達到獼猴驚嚇離去，不會造成人畜傷害；千萬不可直接使用家用電，除造成野生動物危險，也可能造成人的重大傷害，不可不慎。（編輯：孫承武）1130401