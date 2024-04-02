小笠原欣幸獲聘清大榮譽講座 9月開課教台灣政治

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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）國立清華大學已聘請日本學者小笠原欣幸為榮譽講座教授，並於9月在人文社會學院學士班專任授課及舉辦講座1年，授課內容與其專長台灣政治研究、比較政治學相關。

清華大學今天向中央社記者表示，已聘任小笠原欣幸為清華大學榮譽講座，聘期從今年8月起；9月起在清華大學人文社會學院學士班專任授課及舉辦講座1年，授課內容與其專長台灣政治研究、比較政治學相關，至於課程名稱及開放修課人數尚在討論中。

清大人社院學士班主任姚人多接受中央社記者電訪表示，小笠原欣幸對台灣政治相當熟悉，去年在東京與小笠原欣幸碰面時，就發出到清華授課邀請，立即獲得肯定答覆，後續在校長高為元支持下順利完成聘任。

小笠原欣幸透過臉書表示，對於海外學者而言，用中文跟台灣學生講授台灣政治課程是很大挑戰，但期待能與台灣年輕人交流、體驗民情，更進一步了解台灣的選舉。

小笠原欣幸指出，日前已造訪清華大學，了解校園環境，校長高為元為他別上清華大學的徽章，未來1、2年將會住在新竹市的學校宿舍，打算遊歷台灣各地，找老朋友敘舊、結識新朋友。

2020年總統選舉時，小笠原欣幸預測總統蔡英文得票率57.7%，與實際得票率57.1%僅相差0.6個百分點，幾乎完全命中。

小笠原欣幸去年3月自東京外國語大學綜合國際學研究院退休後，仍積極拜訪台灣各黨派政治人物、候選人辦公室，深入觀察2024年總統、立委大選活動，對台灣選舉、政治議題知之甚詳，也與各黨派政治人物有不錯互動關係。（編輯：方沛清）1130402