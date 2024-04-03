人工生殖納單身女及同志？衛福部：未預設立場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北3日電）立法院今天召開「人工生殖法條文修正草案」公聽會，衛福部次長周志浩表示，衛福部對開放人工生殖法適用對象沒有預設立場，將持續蒐集各界意見，採取開放態度，邀集專家研議修正草案，報請行政院審查。

衛福部著手修正人工生殖法，涉及同性伴侶、代理孕母、單身人工生殖合法等，立法院社會福利及衛生環境委員會今天召開「人工生殖法條文修正草案」公聽會，邀請產、官、學等各界代表，討論修法方向。

與會的國民黨立委陳菁徽表示，自己也是透過人工生殖生下寶寶成為三寶媽，整個過程依然會經歷懷胎、分娩，生產時的劇痛，以及迎接孩子時的喜悅，這樣的母愛不論是否有婚姻關係都不會改變。

陳菁徽指出，近年來女性單身率高達52%，許多女性也意識到時間是現實而殘酷，不應該繼續受「婚育一體」的束縛以及現行法規限制。相關研究也顯示，自願的單親媽媽與一般生育夫妻相比，其教育程度更高，多數有大學學歷，整體社經地位也高。

陳菁徽表示，少子化是國安危機，生育的平等權是憲法議題，但更重要是讓制度變得有溫度，協助單身、女同志伴侶可以用一生多愛一個人，圓滿作為媽媽角色的人生。此議題走了30年，終於將所有意見進入民意匯集的國會殿堂，確實是重大突破。

受邀出席的藝人小嫻（黃瑜嫻）表示，她17歲就醫得知自己先天性沒有子宮時，當時醫生安慰他，代理孕母法未來在台灣有可能通過，現在她已44歲。未來如果法案通過，若有需求，她願意親身走一遍代孕歷程，了解流程是否有不夠完善之處。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣女人連線理事長林綠紅指出，人工生殖面臨比自然產更多的風險，且擔任代理孕母者多為弱勢階級女性，形同將優勢階級女性的健康風險轉嫁到弱勢階級女性身上，形成剝削。不應只美化代孕美好的一面，政府應完整評估再行運作，沒有完美的配套，最好就不要開始。

周志浩表示，衛福部對修法開放人工生殖法適用對象，包含單身女性、同性配偶、代孕生殖等議題沒有預設立場，將持續蒐集各界看法，採取開放態度，邀集各領域專家審慎研議人工生殖法修正草案，依照法制作業，儘速將草案報請行政院審查。（編輯：楊蘭軒）1130403