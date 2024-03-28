人工生殖法公聽會 台籍孕母談經驗樂當「房東」

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）在美台籍孕母Lily（化名）去年接受委託，協助1對中國籍不孕夫妻完成代孕，2寶媽的她喜愛孩子，樂當「房東」守護可愛的存在，至今仍與「小房客」一家保持良好聯繫。

衛生福利部著手修正人工生殖法，涉及同性伴侶、代理孕母、單身人工生殖合法等，第2場公聽會今天登場，正反意見再交鋒，在美國協助委託人完成代孕的台灣孕母Lily，參與衛福部公聽會，現身說法，分享協助他人代孕的經驗。

來自美國馬里蘭州的31歲Lily與美國丈夫育有2個小孩，近年透過社群得知在馬里蘭州可以擔任代理孕母，幫助無法生育的家庭完成求子夢。Lily因為過去順利懷孕經驗，在丈夫與孩子的支持之下，去年決定幫助1對嘗試了6、7年卻反覆流產的中國夫妻。

Lily說，擔任代理孕母過程當中，她多少會擔心能否適應，以她的經驗，助人為樂期間其實很好，全家人都做足心理建設，愛孩子與肚子裡的小生命是否為親生血肉沒有直接關係，「我是一個房東，我愛所有孩子」，寶寶都是可愛的存在，看到其他人成為父母的喜樂，難以言喻。

即使Lily的「小房客」退房，而且2個來自不同國家的家庭隔了一片大洋，他們的聯繫沒有斷掉，時常透過照片了解6個月大的「小房客」近況，逢年過節也會互傳卡片祝福。

被問到是否還會想再擔任「房東」，Lily害羞地笑著說，暫無當代孕規劃，她與丈夫想再生自己的3寶娃。

透過社群認識Lily的國民黨立法委員陳菁徽說，代理孕母行之有年的國家，都有完善心理諮商制度，會透過專業心理師評估孕母充分了解與自主性，根據國際論文追蹤多名代理孕母與周圍親友、委託不孕症夫妻關係都是良性的。

陳菁徽表示，台灣新生代的婚育脫鉤確實挑戰了過去思維，「我們應該有態度」，呼籲衛福部落實在今年上半年推出人工生殖法修正草案的承諾，希望台灣社會可以有更好的代理孕母討論環境。

台灣共善促進協會秘書長張文昌說，他與妻子多年無法生下孩子，他哽咽回顧看到收養的孩子當下，「這是我從心裡生出的孩子，我是不孕症患者，但不贊成代理孕母」，因無法想像台灣有任何女性需在懷胎時一直告訴自己，這個孩子不是她的，這對女性不公平。（編輯：管中維）1130328