農金署：截至113年2月底 農漁會放款持續成長
2024/4/4 12:05
（中央社記者楊淑閔台北4日電）農金署發布統計，截至113年2月底止，全體農漁會信用部放款總餘額新台幣1兆4184億元，較上月底的1兆4164億元增加20億元；逾期放款比率為0.26%，較上月底增加0.01個百分點。
農業部農業金融署發布資訊指出，截至今年2月底止，全體農漁會信用部存款總餘額2兆2504億元，較上月底的2兆2463億元，增加41億元；放款總餘額1兆4184億元，較上月底的1兆4164億元，增加20億元。
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以及逾期放款金額為36.33億元，較上月底的35.15億元增加1.18億元，逾期放款比率為0.26%，較上月底增加0.01個百分點，與去年同期近似。
農金署並說，全體農漁會311家信用部中，逾放比率低於1%有276家，其中43家逾放比率為0%，放款品質良好。備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為1361.05%，較上月底的1404.84%，減少43.79個百分點。將持續協助信用部健全經營。（編輯：陳政偉）1130404
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