花蓮地震 南投郡大林道4失聯登山客下午脫困

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（中央社記者鄭維真南投4日電）4名登山客昨天行經南投信義郡大林道，因地震造成林道崩塌而受困失聯，南投縣消防局以直升機加步行挺進救援，終於在今天下午1時許順利引導他們脫困離開。

南投縣消防局今天發布新聞稿，昨天下午2時20分接獲60歲林姓登山客的家屬報案，指4人登山隊伍在3月24日從花蓮瑞穗入山，預計走南三段，4月2日由南投信義郡大林道下山，但因地震造成林道崩塌，受困於郡大林道43K處。

消防局第三大隊獲報後，派遣信義及玉山分隊共4名警消前往救援，但山區道路多處崩塌中斷，持續的餘震造成落石不斷，且氣象預報週末將有鋒面來襲，為爭取救援時效，今天上午7時以直升機載4名搜救人員至郡大林道36K停機坪。

搜救人員接著步行挺進至43K，但上午11時至目標區卻沒有發現失聯登山隊伍，研判登山隊可能因山區道路崩塌走替代路徑下山。前進指揮所11時30分與失聯者取得聯繫，告知安全路線，引導他們至郡大林道32K登山口，之後4人在下午1時22分順利脫困，並搭上接駁車離開。（編輯：陳清芳）1130404