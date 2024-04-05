花蓮地震機捷A18到A19站軌道輕微位移 漏夜修復

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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）花蓮3日強震，桃園市副市長蘇俊賓今天指出，機場捷運受影響A18高鐵桃園站到A19桃園體育園區站間軌道輕微位移，但不影響安全，桃園大眾捷運公司漏夜趕工修復，持續加強安檢。

蘇俊賓今天在臉書（Facebook）發文表示，花蓮3日地震到今天仍持續有不少餘震，他請桃捷公司確認機捷受到影響的各個環節，並到有輕微位移的A18站到A19站（里程109K+710處）了解實際情況。

他還手繪說明指出，下緣的結構有輕微位移，但不影響安全，軌道的部分受到拉扯須線形調整校正，3日地震當天已啟動安全措施，相關路段降速到時速20公里，並漏夜趕工確認結構在沒有問題情況下，完成鋼軌及三軌線形調整作業後，恢復正常行駛速度，營運也恢復正常。

蘇俊賓說，桃捷公司除了在地震後會同交通部鐵道局全面檢視機場捷運的1032根墩柱，考量到餘震頻繁，也會持續加強各項安檢工作。

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桃園大眾捷運公司表示，3日地震造成機場捷運A18站與A19站間1處軌道線形稍有偏移，經檢視其它路段並無此現象，判斷無安全疑慮後，減速通過相關路段，當天也與鐵道局進行會勘，將針對全線進行細部檢查。

桃捷公司指出，軌道維修人員4日凌晨重整A18至A19站上下行軌道線形，列車再以時速每小時25公里及每小時40公里確認行經相關路段無異常晃動後，恢復正常自動駕駛模式，並持續於4日及5日2次檢視橋墩，未發現有其它異常狀況。（編輯：戴光育）1130405