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花蓮地震造成1大樓災損 桃市：有需要將緊急安置

2024/4/3 14:47（4/3 15:26 更新）
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花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，桃園市副市長蘇俊賓（右1）上午視察八德區三元吉第社區大樓及大智市民活動中心，他表示，初步看來主結構沒有問題，但因建築物較為複雜，將會同建管處及土木、結構技師公會進行判斷。（桃園市政府提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年4月3日
花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，桃園市副市長蘇俊賓（右1）上午視察八德區三元吉第社區大樓及大智市民活動中心，他表示，初步看來主結構沒有問題，但因建築物較為複雜，將會同建管處及土木、結構技師公會進行判斷。（桃園市政府提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年4月3日
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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）今天上午花蓮發生芮氏規模7.2地震，桃園市八德區三元吉第社區大樓1樓牆壁破裂災損，桃園市政府會同技師公會到場，初步研判主結構沒問題，若有需要將啟動緊急安置計畫。

八德區大智里長鄭淑霞表示，地震發生後就聯繫各鄰長回報災情，里內除了有空屋牆面倒塌，三元吉第大樓情況較嚴重，市府及公所也在第一時間協助住戶撤離，事發時已有民眾出門上班上課，全棟66戶居民陸續疏散55人，先行安置到大智市民活動中心。

桃園市副市長蘇俊賓隨後前往大樓及大智市民活動中心探視，他接受媒體聯訪表示，初步看來主結構沒有問題，但因建築物較為複雜，將會同建管處及土木、結構技師公會進行判斷。

蘇俊賓指出，接下來會設法搭建安全通道，方便居民進出，公共空間部分會先妥善整理，再補強其他部分，若真的需要較長時間，社會局將啟動緊急安置計畫，觀旅局也已經預先與旅館聯繫完成。

部分居民表示，雖然家裡龜裂情況不嚴重，但還是會擔心害怕，更擔心晚上無家可歸，希望市府專業人員能審慎評估，確認安全無虞否則住戶難以安心。（編輯：李錫璋）1130403

#花蓮地震
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