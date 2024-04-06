英國籍男子在台北 花蓮地震9人失聯

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（中央社記者劉建邦台北6日電）花蓮地震，中央災害應變中心今天上午公布12人失聯，經查詢手機定位確定英國籍男子在台北，並掌握其台籍女伴情形，且聯繫到花蓮合流綠水露營區附近失聯的王姓男子，失聯降至9人。

中央災害應變中心上午召開花蓮地震第10次工作會報，資料顯示12人失聯，新增英國籍男子及其台灣籍女伴。

依中央災害應變中心資料，英國籍男子的女性友人在昨天報案稱英國籍男子和其另名女性友人2日要到花蓮旅遊，但至今音訊全無。失聯英國籍男子是美語補習班英文老師，今天上午7時許手機最後發話地為台北市松山區。

中央災害應變中心相關單位試圖聯繫，但英國籍男子手機呈現無法接通或忙線，另致電報案人稱和此英國籍男子是在網路認識，不認識其女伴，無法提供相關訊息。

不過，中央災害應變中心近中午公布資訊，花蓮地震失聯人數更新為9人，包含英國籍男子和其台灣女伴，經相關單位透過手機定位等方式，確定英國籍男子在台北，且掌握其台灣籍女伴情形。

此外，原本在花蓮合流綠水綠營區附近失聯的王姓男子，今天上午經花蓮縣消防局確認，其家人已聯繫到王男，目前安全無虞。此3人列為結案。

中央災害應變中心資料顯示，因地震失聯共9人，包含砂卡礑步道6人、和仁礦區中和礦場1人、新加坡持澳洲護照的夫妻。

花蓮縣及高雄市搜救隊伍一行12人3犬，今天再度出發至砂卡礑步道擴大搜索，上午10時許在昨天發現的2具遺體附近發現第3具遺體，身分、性別待確認。（編輯：張銘坤）1130406