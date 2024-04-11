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國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 作品台南水交社展出

2024/4/11 17:44（4/11 17:56 更新）
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台南市文化局於水交社文化園區工藝聚落戶外區域舉辦「顏振發–水交社手繪看板特展」，部分作品並由國寶級手繪電影看板畫師顏振發（圖）現地繪製。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年4月11日
台南市文化局於水交社文化園區工藝聚落戶外區域舉辦「顏振發–水交社手繪看板特展」，部分作品並由國寶級手繪電影看板畫師顏振發（圖）現地繪製。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年4月11日
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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台北電影節今年將卓越貢獻獎頒給手繪電影看板畫師顏振發，台南市文化局目前正於水交社文化園區舉辦「顏振發-水交社手繪看板特展」，民眾可把握機會前往近距離欣賞作品。

台南市政府文化局今天新聞稿指出，顏振發現為台南全美戲院首席畫師，文化局曾多次邀請顏振發現場繪製作品與舉辦展覽，2011年於蕭壠文化園區舉辦過「顏振發電影看板特展」，展出30多幅懷舊電影看板，去年還邀請顏振發為台南幾處國定古蹟繪製作品。

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台南市文化局指出，現正於水交社文化園區工藝聚落戶外區域展出的「顏振發-水交社手繪看板特展」，由顏振發現地繪製「筧橋英烈傳」及「八百壯士」2幅經典空軍抗戰電影看板，透過手繪看板作品與早期電影海報展出，讓原為空軍眷村的水交社文化園區散發濃濃懷舊氛圍。

文化局指出，顏振發從18歲開始到台南市區當學徒畫電影看板，一畫就超過50年，從業超過半世紀，經手電影海報數千件，在沒有電腦及數位輸出年代，看板畫師們需精準掌握角色比例及神韻，尤其重視五官和眼神表現，民眾可到水交社文化園區近距離欣賞，感受顏振發創作魅力。（編輯：黃世雅）1130411

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