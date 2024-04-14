教部補助36社區學習中心 傳承竹編、北管文化

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（中央社記者許秩維台北14日電）為推動終身學習，教育部今年補助19個縣市、36所社區多功能學習中心，透過竹編技藝、北管、皮革雕塑等多元共學課程，凝聚社區民眾並傳承在地文化。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵國中小運用學校剩餘空間轉型為社區多功能學習中心，使其成為適合成人學習的環境，教育部推動社區多功能學習中心計畫，希望成為社區居民及社團共同參與學習的場域，以推動終身學習。

今年教育部共補助19個縣市、36所社區多功能學習中心，運用國中小閒置空間，結合當地文化及社區資源，發展具地方特色的學習中心。

雲林縣豐榮國小、崙背國小、石龜國小運用在地酪農生產的乳品，以食農教育融合在地經濟的課程為主軸，將藝文創作及皮革雕塑技術帶進偏鄉社區，還推出親子互動、體適能及傳統音樂等課程，讓民眾可以就近學習。

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花蓮縣明利國小則將太魯閣族的母語、歌謠、織布、竹編等傳統文化轉化為生活日常課程，由耆老與工藝師們教授在地取材手作技藝，返鄉青年齊力協作，來自花蓮市、吉安鄉、鳳林鎮的民眾也慕名而來加入，編織出對文化傳承的熱情。

教育部提到，今年有4所新設立的學習中心，分別是地處茶鄉的南投縣名間國小，利用在地食材開設「部落創生廚房」；台東縣初來國小以傳承布農族文化為主軸；雲林縣聯美國小傳承地方信仰中心北管文化，由耆老教授傳統國樂技藝，以音樂藝術扎根在地文化學習；雲林縣久安國小則規劃多元樂齡課程。（編輯：張雅淨）1130414