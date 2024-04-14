花蓮強震致教會毀損 原民會助調查納賑助範疇
2024/4/14 12:05
（中央社記者張雄風台北14日電）行政院日前決議，將花蓮縣原住民族教會的地震復原重建需求，納入賑災基金會賑助範疇；原民會今天表示，將盡速將各教會毀損調查轉評估機構，以利後續協助。
原住民族委員會今天發布新聞稿表示，行政院日前召開「113年0403花蓮地震災後復原重建工作所需經費來源」研商會議，會中決議將花蓮縣原住民族教會的地震復原重建需求，納入賑災基金會賑助範疇，協助教會重建及修繕。
原民會表示，花蓮強震對當地原住民族教會造成嚴重損壞，如不少教會及玉山神學院建築物梁柱損壞、牆面地板嚴重坍塌等災損，影響了族人心靈信仰的場域。
原民會指出，未來就教會毀損調查結果，將持續盡速轉請內政部國土署協調專業評估機構，依據建物受災狀況判定，以利後續協助，也將持續給予教會必要的支援，也是對原住民族語言文化及心靈信仰中心重建最大的支持。（編輯：張雅淨）1130414
- 2024/04/14 12:33
- 花蓮強震致教會毀損 原民會助調查納賑助範疇2024/04/14 12:05
- 2024/04/14 11:49
- 2024/04/13 18:01
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
嘉義震不停 氣象署：未來2週防規模3至4地震