正常教學督導辦法8月上路 青民協籲無預警訪查

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（中央社記者陳至中台北16日電）教育部近日預告草案，明定早自習、午休不能考試等，預計8月正式實施。青民協肯定教育部落實「教學正常化」，但也提醒要加強無預警訪查，確實議處違規學校。

教育部近日預告「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」草案，相關措施大多已實施多年，但分散於許多法條中，且各縣市督導方式不一，因此才由中央政府訂定統一規範。

台灣青年民主協會今天發布新聞稿，肯定教育部明訂「教學正常化」的督導內容與方法，包括規定早自習、下課、午休與第8節課禁止考試；模擬考限國三考，且不能在開學第1週進行；第8節不得上進度也不能強迫參加；寒暑輔最多上半天等。

青民協指出，「教學正常化」已是長期政策，但「教學不正常」仍普遍存在校園中。監察院曾公布調查報告指出，督學到校督導訪查，原只規定當天上午通知，但縣市政府多會提前一週通知學校。

青民協引述監察院報告指出，有提前通知，學校違反教學正常化的統計數字，與當天通知差了30倍，顯示學校不僅違反法規，還有要學生配合欺騙的嫌疑。

青民協呼籲在「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」8月上路前，政府應加強與學校教師、行政人員溝通，並加強無預警訪查，確實議處違規學校，才能避免督學訪校淪為形式。（編輯：張雅淨）1130416