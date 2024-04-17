立委促地震預警標準修正 氣象署下週邀專家討論

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（中央社記者余曉涵台北17日電）0403花蓮地震全台有感，卻有7個縣市實際震度有達到標準卻沒有發布地震預警，立委李昆澤認為應修正地震預警標準。氣象署今天說，下週將邀請專家學者討論後續改善措施。

0403花蓮強震全台有感，但由於當時初報低估地震規模，因此導致不少震度達標的地區卻沒有發布國家級警報。

民進黨立委李昆澤今天認為，地震預警的國家級警報從2021年起到現在，已經有7次重大誤報事件，目前地震告警的標準是25gal（最大地動加速度），但達到22.5gal後，就會感到明顯晃動，因此他認為當地震達到芮氏規模6.5以上後，應研議在震度3級以上區域發布告警。

中央氣象署署長程家平表示，的確有修正標準的考量跟檢討，下週會邀請專家學者針對後續改善進行討論。

程家平表示，發布地震預警會牽涉到防災單位的相關作為，過去也有邀請防災單位進行討論，經過0403花蓮強震後，這件事應該會有更明確的結論。（編輯：陳政偉）1130417