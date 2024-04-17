更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震2/300
首頁 / 生活

立委促地震預警標準修正 氣象署下週邀專家討論

2024/4/17 11:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北17日電）0403花蓮地震全台有感，卻有7個縣市實際震度有達到標準卻沒有發布地震預警，立委李昆澤認為應修正地震預警標準。氣象署今天說，下週將邀請專家學者討論後續改善措施。

0403花蓮強震全台有感，但由於當時初報低估地震規模，因此導致不少震度達標的地區卻沒有發布國家級警報。

民進黨立委李昆澤今天認為，地震預警的國家級警報從2021年起到現在，已經有7次重大誤報事件，目前地震告警的標準是25gal（最大地動加速度），但達到22.5gal後，就會感到明顯晃動，因此他認為當地震達到芮氏規模6.5以上後，應研議在震度3級以上區域發布告警。

中央氣象署署長程家平表示，的確有修正標準的考量跟檢討，下週會邀請專家學者針對後續改善進行討論。

程家平表示，發布地震預警會牽涉到防災單位的相關作為，過去也有邀請防災單位進行討論，經過0403花蓮強震後，這件事應該會有更明確的結論。（編輯：陳政偉）1130417

#李昆澤
#花蓮地震
#程家平
#中央氣象署
403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
支持安全回家的路 王國材：國6及花東快都進行中
172.30.142.113