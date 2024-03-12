氣象署攜手海科館 推廣海洋與海氣象科普教育

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（中央社記者張雄風台北12日電）中央氣象署今天發布新聞稿表示，與國立海洋科技博物館簽署合作備忘錄，期待在雙方的合作下，共同將科研成果轉化成為博物館展示與教育素材，以推廣海洋與海氣象的科普教育。

氣象署長程家平今天表示，氣象署和海科館合作源自於氣象署和海科館分別於民國99年及102年引進SOS（Science On a Sphere）地球展示系統，期間海科館的導覽與志工團隊，與氣象署SOS團隊有密切地互訪觀摩，開啟雙方日後在SOS導覽及科普推廣方面的合作。

程家平說，雙方共同的目標都是希望透過多元有趣的方式引導青年學子關注科研發展的現況及趨勢，擴展視野，提高國人對海洋科學領域的理解與認知，進一步激發創新思維。

氣象署表示，透過與海科館簽訂合作備忘錄，將運用過去在海、氣象環境監測、預報及應用服務科研成果，特別是藉由海科館望海巷海灣環境與生態監測資訊的分享，推廣相關科普教育，共同推動永續海洋環境與生態資源的保育，促進國家海洋永續發展目標。

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氣象署在去年正式改制升格，將改制前的氣象科技研究中心及海象測報中心合併成海象氣候組，除了執行原有的海象與氣候的監測及預報核心業務外，同時強化海氣象氣候服務相關業務的推動。

氣象署指出，海科館是國內領航具備結合海洋教育與科技發展的國家博物館，以「智慧科普、永續海洋」為目標，結合科技打造「海洋科技發展園區」，整合園區資源成為全國最重要的「海洋永續」創新基地。（編輯：李亨山）1130312