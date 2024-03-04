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氣象署攜手國資圖 盼強化永續議題傳播

2024/3/4 11:53（3/4 12:16 更新）
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中央氣象署署長程家平（左）與國立公共資訊圖書館館長馬湘萍（右）4日簽署合作備忘錄（MOU），未來將整合雙方資源，建立民眾永續意識及素養，為台灣的氣候韌性及環境永續貢獻心力。中央社記者張雄風攝 113年3月4日
中央氣象署署長程家平（左）與國立公共資訊圖書館館長馬湘萍（右）4日簽署合作備忘錄（MOU），未來將整合雙方資源，建立民眾永續意識及素養，為台灣的氣候韌性及環境永續貢獻心力。中央社記者張雄風攝 113年3月4日
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（中央社記者張雄風台北4日電）氣象署今天與國資圖簽署合作備忘錄（MOU），預計將於今年6月合辦論壇，未來將攜手強化永續議題傳播，讓社會大眾更了解台灣在永續發展目標（SDGs）中的實踐成果。

中央氣象署與國立公共資訊圖書館今天簽署合作備忘錄，未來將整合雙方資源，建立民眾永續意識及素養，為台灣的氣候韌性及環境永續貢獻心力。

氣象署長程家平表示，因氣候變遷的影響讓永續議題逐漸被關注，就氣象署而言，最重要的是提供科學資料讓各領域應用，來面對衝擊，進一步調適、加強韌性。

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程家平舉例，如農業氣候資訊可以協助維護糧食安全；氣象預報服務可以做為水資源管理的參考等。在與國資圖的合作下，可以藉由數位知識管理技術整理資料，以平易近人、系統化的方式擴大議題整合，並加速傳播，透過聲音、影音、動畫不同形式，讓民眾理解。

國資圖館長馬湘萍表示，透過雙方交流分享，能整合豐富資源並推廣，預計今年6月將會合作舉辦論壇；也期望透過合作，讓社會大眾更了解台灣在聯合國永續發展目標（SDGs）中的實踐成果。（編輯：李亨山）1130304

#馬湘萍
#程家平
#國資圖
#氣象署長
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