科博館恐龍換新衣迎春 國資圖智慧館員還可陪聊天

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）國立自然科學博物館迎龍年，恐龍廳親子暴龍換上科技金屬色調新衣成「太空探險家」，而國立公共資訊圖書館虛擬AI智慧館員「曉書」可推薦書籍還可聊天，增添多元閱讀體驗。

科博館長焦傳金表示，鎮館明星暴龍近3年造型多變，每次換新裝後產生的反差萌都吸引許多民眾關注。科博館攜手實踐大學設計學院，6名師生為暴龍量身設計新衣，為暴龍穿上太空裝，想像暴龍穿越時空，以高科技裝束到現代探索自身未解謎題。

實踐大學服裝設計學系講師王思豪說，運用3D模擬軟體，不到7天完成打版和服裝材質挑選，製作卻耗費1個多月。暴龍與人體型不同，還會手舞足蹈，須大幅調整版型，材質要保有彈性，避免損壞暴龍表面。

由於暴龍無法「抬腳」穿衣，製作團隊將完整服裝拆解成數件，以拉鍊、扣子及魔鬼氈現場組合，不同布件能自由拼接，後續暴龍卸下衣物後，布料能再做其他用途與創作，資源永續利用、減少地球負擔。

此外，公共資訊圖書館與東海大學共同運用AI（人工智慧）科技，導入真人聲紋合成技術，打造虛擬AI智慧館員。國資圖館長馬湘萍表示，國資圖以「通曉圖書、智慧諮詢」為概念，將AI智慧館員命名「曉書」，寓意通曉圖書。

馬湘萍說，讀者可詢問圖書館相關服務資訊，或請曉書推薦適合書籍，還可和AI智慧館員聊天，擴增民眾使用圖書館多元閱讀體驗。

東海大學軟體工程與技術中心主任周忠信說，打破以往預測型AI限制，改採圖像生成與ChatGPT的AI技術，進而使曉書在形象、對話、反應或互動上達類似真實館員水準。（編輯：李明宗）1130209