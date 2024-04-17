南高屏花東防高溫 台東焚風大武飆38.2度
2024/4/17 14:59（4/17 15:20 更新）
（中央社記者張雄風台北17日電）氣象署今天針對南高屏等5縣市發布高溫資訊，其中台東縣地區已有焚風發生，截至下午2時許，氣溫以台東縣大武鄉攝氏38.2度最高。
中央氣象署下午更新高溫資訊，天氣炎熱，台東縣地區已有焚風發生，今天中午前後高雄市、台東縣地區為橙色燈號，有38度左右極端高溫出現；台南市、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣地區則為黃色燈號，預估高溫達36度以上。
根據氣象署網站，今天截至下午2時許，氣溫以台東縣大武鄉38.2度最高，其次為高雄市內門區37.5度、台南市玉井區37.4度、屏東縣內埔鄉37度，而花蓮縣玉里鎮達35.5度。（編輯：張雅淨）1130417
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