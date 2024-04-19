黃子佼持兒少性影像掀輿論 婦團籲同理被害人傷痛

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（中央社記者吳欣紜台北19日電）藝人黃子佼被查獲涉持兒少性影像片掀輿論譁然，婦團今天呼籲各界應同理性影像被害人傷痛，揭露真相內容勿報導詳細內容，以免造成被害人性影像不斷被搜尋。

黃子佼被查獲持有兒少性影像，遭緩起訴處分，相關論壇網站也陸續被重視討論，包含網紅、媒體、電視政論節目紛紛報導揭露真實狀況，甚至有網紅把詳細過程拍成影片介紹，盼讓政府民意代表、民眾可以了解預防，同時進行後續修法防堵類似狀況再發生。

不過，婦女救援基金會今天發布聲明指出，由於論壇影像受害人高達上百、上千人，透過猶如接力式不斷詳細報導，已造成性影像被害人心生恐懼，已有多名被害人向婦女救援基金會反映，非常恐懼焦慮被非法拍攝錄、上傳到及販賣的性影像再度被民眾找到，進而又被購買、被散布、被威脅恐嚇和騷擾。

婦援會表示，雖然某論壇已經被封網，但事件不斷延燒，仍有民眾會透過各種網路管道詢問尋找，讓被害人身心與生活再度陷入被散布恐懼裡。

婦援會認為，不管是兒少性剝削防制條例或刑法39條之1都應該提高或增加購買觀看、持有者罪刑，同時增加販賣和散布網站嚴加管理條文，以遏止性影像犯罪事件持續增加。

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婦援會呼籲，要譴責加害人、揭發犯罪事件避免有人持續被害雖然重要，但請網紅、媒體、政論者、民眾同理性影像被害人傷痛，揭露真相內容請勿報導詳細內容，以免造成被害人性影像不斷被搜尋，讓被害人身心創傷影響更難以復原。

婦援會也邀請所有民眾發揮友善路人甲精神，如有發現有人「求上車、卡影片」時，或販賣或觀看未經同意、非法性影像，可勇於阻止或檢舉。（編輯：管中維）1130419