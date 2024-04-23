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因應地震與豪雨來襲 國家公園署籲暫緩登山活動

2024/4/23 16:15
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（中央社記者陳俊華台北23日電）國家公園署今天說，0403花蓮地震後餘震不斷，且本週受鋒面影響易發生強降雨，呼籲民眾非必要暫緩進入登山步道；太魯閣國家公園從今天上午10時起，暫停生態保護區內各項遊憩活動。

內政部國家公園署透過新聞稿表示，從0403地震後，花蓮今天又發生2起芮氏規模6以上地震，且餘震不斷，交通部中央氣象署也預報，本週鋒面將會影響台灣，易發生短延時強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣現象。呼籲民眾近期應遠離山區水域，非必要暫緩進入國家公園登山步道或從事水域遊憩活動。

國家公園署說，由於太魯閣國家公園鄰近0403震央區域，深受地震及餘震影響導致園區地質不穩定，當發生短延時強降雨時，更容易有落石、土石流與大規模崩塌等情形。

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國家公園署表示，為維護遊客安全，太魯閣國家公園管理處從今天上午10時起，暫停生態保護區內各項遊憩活動（含屏風山避難山屋申請），封閉時間從4月23日上午10時起到5月7日上午8時止，封閉期間已核准的入園許可證作廢，籲請山友配合。

國家公園署指出，面對地震與極端氣候威脅，呼籲民眾從事登山等戶外活動前，務必作好行前準備與風險管理，並可到各國家公園管理處與氣象署網站，掌握最新氣象與山區路況資訊，必要時應暫緩活動，以維護個人安全。（編輯：翟思嘉）1130423

#太魯閣國家公園
#交通部中央氣象署
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