桃猿26日回主場 桃捷啟航彩繪列車加碼優惠應援

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（中央社記者吳睿騏桃園23日電）樂天桃猿26日起可「回家比賽」，桃園大眾捷運公司今天舉辦「2024挺猿彩繪列車」首航活動，行駛時間從即日起至10月，同時推出3大加碼優惠，鼓勵球迷搭捷運看球賽。

中職樂天桃猿隊終於可以「回家比賽」，桃園棒球場排水等工程經桃園市政府驗收通過，於21日同意樂天桃園棒球場測試賽通過，桃猿隊主場賽事26日起可「回家」迎戰台鋼雄鷹隊。

桃園市副市長蘇俊賓今天出席「2024挺猿彩繪列車」首航活動，他接受媒體聯訪時表示，機場捷運今年3月平均日運量已達11萬3000多人次，為持續提升搭乘人次，桃捷公司攜手樂天球團推出「2024挺猿彩繪列車」。

蘇俊賓指出，桃捷公司也祭出持TPASS通勤月票、桃園或雙北敬老愛心卡搭機捷免費索取球賽門票百元折價券；27日樂天女孩將於A19桃園體育園區站舉辦應援活動；北北桃兒童從4月3日至5月31日享有免費搭乘桃捷優惠，鼓勵球迷搭捷運看球賽。

他表示，為迎接4月26日樂天桃猿回桃園主場的首場賽事，除推出挺猿列車及3大加碼優惠，後續將於5月10日舉辦「愛PET趴」、6月7日至6月9日「動紫趴」、6月22日至6月23日「辣年糕趴」等主題日精彩活動，為樂天桃猿加油。

桃捷公司指出，「2024挺猿彩繪列車」以樂天球員、樂天女孩及球隊年度口號「突破（Breakthrough）」為設計元素，除在車廂內部進行彩繪布置，車頭、車尾及車身都可見球隊元素。

桃捷公司表示，專車行駛時間從即日起至年度例行賽程結束的10月；另外，在桃捷A1台北車站、A19桃園體育園區站、A22老街溪站等3個車站也設有樂天球團彩繪牆面。（編輯：戴光育）1130423