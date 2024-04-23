更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

桃猿26日回主場 桃捷啟航彩繪列車加碼優惠應援

2024/4/23 18:55（4/23 19:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園大眾捷運公司23日表示，「2024挺猿彩繪列車」以中職樂天桃猿隊年度口號「突破（Breakthrough）」為設計元素，除在車廂內部進行彩繪布置，車頭、車尾及車身都可見球隊元素。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年4月23日
桃園大眾捷運公司23日表示，「2024挺猿彩繪列車」以中職樂天桃猿隊年度口號「突破（Breakthrough）」為設計元素，除在車廂內部進行彩繪布置，車頭、車尾及車身都可見球隊元素。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年4月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）樂天桃猿26日起可「回家比賽」，桃園大眾捷運公司今天舉辦「2024挺猿彩繪列車」首航活動，行駛時間從即日起至10月，同時推出3大加碼優惠，鼓勵球迷搭捷運看球賽。

中職樂天桃猿隊終於可以「回家比賽」，桃園棒球場排水等工程經桃園市政府驗收通過，於21日同意樂天桃園棒球場測試賽通過，桃猿隊主場賽事26日起可「回家」迎戰台鋼雄鷹隊。

桃園市副市長蘇俊賓今天出席「2024挺猿彩繪列車」首航活動，他接受媒體聯訪時表示，機場捷運今年3月平均日運量已達11萬3000多人次，為持續提升搭乘人次，桃捷公司攜手樂天球團推出「2024挺猿彩繪列車」。

蘇俊賓指出，桃捷公司也祭出持TPASS通勤月票、桃園或雙北敬老愛心卡搭機捷免費索取球賽門票百元折價券；27日樂天女孩將於A19桃園體育園區站舉辦應援活動；北北桃兒童從4月3日至5月31日享有免費搭乘桃捷優惠，鼓勵球迷搭捷運看球賽。

他表示，為迎接4月26日樂天桃猿回桃園主場的首場賽事，除推出挺猿列車及3大加碼優惠，後續將於5月10日舉辦「愛PET趴」、6月7日至6月9日「動紫趴」、6月22日至6月23日「辣年糕趴」等主題日精彩活動，為樂天桃猿加油。

桃捷公司指出，「2024挺猿彩繪列車」以樂天球員、樂天女孩及球隊年度口號「突破（Breakthrough）」為設計元素，除在車廂內部進行彩繪布置，車頭、車尾及車身都可見球隊元素。

桃捷公司表示，專車行駛時間從即日起至年度例行賽程結束的10月；另外，在桃捷A1台北車站、A19桃園體育園區站、A22老街溪站等3個車站也設有樂天球團彩繪牆面。（編輯：戴光育）1130423

中職樂天桃猿隊將回桃園主場比賽，桃園大眾捷運公司23日舉辦「2024挺猿彩繪列車」首航活動，同時推出3大加碼優惠，鼓勵球迷搭機捷看球賽。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年4月23日
中職樂天桃猿隊將回桃園主場比賽，桃園大眾捷運公司23日舉辦「2024挺猿彩繪列車」首航活動，同時推出3大加碼優惠，鼓勵球迷搭機捷看球賽。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年4月23日
#桃捷
#桃猿隊
#捷運
#蘇俊賓
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.58