台南獸醫師公會函致準總統 籲區分長效乳、鮮乳

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）中華民國乳業協會今天表示，紐西蘭乳品零關稅剩不到1年，國產鮮乳將受衝擊，已轉呈台南市獸醫師公會信函予準總統賴清德，疾呼進口液態乳保存90天，絕不能跟「鮮乳」兩字混淆。

台灣、紐西蘭於2013年簽署台紐經濟合作協定（ANZTEC），2025年紐西蘭乳品輸銷台灣關稅將降至零，產業憂心國產鮮乳市占率將逐年下滑。

農業部畜牧司表示，已將因應2025年紐西蘭乳品零關稅的產業調整中程計畫呈報行政院，等待核定中，內容除了推動產量依循市場需求生產，也包含將長效乳（保存期90天的進口液態乳）與「鮮乳」區分標示，並持續跟衛福部溝通，了解其技術、專業面的評估狀況。

中華民國乳業協會秘書長方清泉告訴中央社記者，10日已將台南市獸醫師公會委託的信函轉呈準總統、副總統賴清德，文中陳述，11年前ANZTEC簽訂後，隔年就有關稅配額內5000公噸以「鮮乳」名稱輸入台灣，保存期限90天的牛乳（通稱長效乳），其中30天用於海運，卻以政府的國家標準CNS 3056鮮乳名義在台灣銷售。

信函中並說，長效乳以鮮乳標示，已困擾國內消費大眾多年，「為什麼保存期限90天還能標示為『鮮乳』？」

台南市獸醫師公會信中也提出3點訴求，第1點就是訴求「訂定延長期限牛乳的國家標準（ESL牛乳），也就是進口液態乳保存期限90天，絕對不能使用『鮮乳』兩字混淆。」

台南市獸醫師公會認為長效乳與鮮乳兩者不同，因為國產鮮乳的酪農每天擠生乳，乳品廠收乳加工，24小時送到超市、超商，保存期限14天，在地新鮮；進口牛乳保存期限90天，船運就占30天。

另外2點訴求則是，農業部答應編列酪農產業基金，大力行銷國產鮮乳與進口乳做市場區隔，應落實；以及希望農業部規劃調整生產量的計畫，還在國發會審議中，目前沒有任何輔導產業減產的機制，呼籲賴副總統給予協助。

產業界憂心忡忡的實況陸續浮現，乳業協會說，包含現煮咖啡、手搖飲等商用端，已用成本較低的進口長效乳；並有通路開始拍影片上傳網路，強力行銷進口長效乳保鮮期更久；以及原本天天喝國產鮮乳，喝得出差別的消費者，恐將因此潛移默化喝不出差別。（編輯：陳政偉）1130424