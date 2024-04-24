台南綠能園區開發案環評大會遭駁 市府：推替代方案

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）環境部環評大會今天審查台南市綠能產業園區環評案，認定不應開發；市府經濟發展局長林榮川晚間回應表示，尊重環評大會委員決議，將擇其他地點或替代方案持續推動。

林榮川晚間透過新聞稿表示，台南市綠能產業園區計畫開發案設計已滿足25年保護程度不會淹水，分析時已將開發行為納入考量，也不會造成鄰近地區淹水，若是氣候變遷因素造成，即使不開發也會發生淹水，但仍尊重環評大會委員決議。

林榮川說，台南市綠能產業園區計畫可望增加6000個工作機會，吸引新台幣110億元投資金額，每年可創造220億元產值，市府經發局仍將擇其他地點或替代方案，持續推動。

經發局進一步說明 ，目前多數民意支持開發，許多業者也反映需要工業用地，經發局將持續提供在地意見給審查單位，讓委員知道實際居民的真實意見。

環境部環評大會今天審查台南市綠能產業園區環評案，初審會議時被認為對環境有重大影響之虞，環委今天對開發單位的報告，仍有衝擊生態、增加周遭淹水潛勢等影響，最終認定不應開發。（編輯：陳仁華）1130424