北捷民權西路站旅客落軌 紅線至劍潭站單線雙向運轉

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）台北捷運公司今天表示，淡水信義線民權西路站有旅客落軌，因此至劍潭站區間採單線雙向運轉，班距約11分鐘，同時提供雙連站至士林站公車接駁。

「台北捷運Go」App顯示，淡水信義線因旅客因素影響列車運行，劍潭站至民權西路站區間異常，候車時間將增加，班距約11分鐘，提醒趕時間的旅客改搭其他交通工具。

台北捷運公司說明，今天下午4時51分，民權西路站往象山站方向，有旅客落軌遭捲入車下，民權西路站至劍潭站改採單線雙向運轉，並同步啟動雙連站至士林站的公車接駁。

北捷指出，站長下軌道後，發現這名旅客仍有生命跡象，立即請救護人員到場處理。（編輯：蕭博文）1130425

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