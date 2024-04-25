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北捷民權西路站旅客落軌 紅線至劍潭站單線雙向運轉
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北捷民權西路站旅客落軌 紅線至劍潭站單線雙向運轉

2024/4/25 17:25（4/25 18:14 更新）
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淡水信義線士林站月台25日下午擠滿等車人潮。（中央社）
淡水信義線士林站月台25日下午擠滿等車人潮。（中央社）
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（中央社記者陳昱婷台北25日電）台北捷運公司今天表示，淡水信義線民權西路站有旅客落軌，因此至劍潭站區間採單線雙向運轉，班距約11分鐘，同時提供雙連站至士林站公車接駁。

「台北捷運Go」App顯示，淡水信義線因旅客因素影響列車運行，劍潭站至民權西路站區間異常，候車時間將增加，班距約11分鐘，提醒趕時間的旅客改搭其他交通工具。

台北捷運公司說明，今天下午4時51分，民權西路站往象山站方向，有旅客落軌遭捲入車下，民權西路站至劍潭站改採單線雙向運轉，並同步啟動雙連站至士林站的公車接駁。

北捷指出，站長下軌道後，發現這名旅客仍有生命跡象，立即請救護人員到場處理。（編輯：蕭博文）1130425

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

（圖取自台北捷運公司網頁metro.taipei）
（圖取自台北捷運公司網頁metro.taipei）
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