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高雄女高中生落軌遭撞亡故 校方啟動輔導

2024/2/17 12:28
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（中央社記者林巧璉高雄17日電）台鐵科工館站昨晚9時許發生死亡事故，一名年輕女性坐在軌道上遭進站列車撞上不治；警方調查死者為高雄某高中學生，校方證實該生為學校輔導個案，今天也啟動入班輔導。

校方發布訊息表示，接獲訊息後立即啟動危機處理小組，第一時間聯繫家長表達關心，現正全力協助家屬處理後續事宜；同時針對身故學生同班同學入班輔導，並發放全校性安心文宣。

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校方指出，女學生為校內輔導個案，學習狀況與同儕相處一切正常，學校會配合相關單位調查，並持續提供在校師生輔導作為與陪伴家長。校方在身亡女學生班級座位上擺上紙鶴與卡片表示追念、祝福，並著重評估事件後出現心理壓力反應學生，轉介輔導進行追蹤。

校方表示，這起不幸是全校的傷痛，造成此事件原因尚待查證，不做任何推論。呼籲外界應靜待相關單位釐清事件細節，以免造成當事人及家屬二次傷害。（編輯：孫承武）1130217

#台鐵
#高雄市
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